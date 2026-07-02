Conselho Geral da UC inicia eleição de reitor sob regime atual

A Universidade de Coimbra (UC) vai avançar com o processo de eleição do novo reitor ao abrigo do atual Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), uma vez que as alterações recentemente aprovadas pela Assembleia da República ainda não foram promulgadas pelo Presidente da República. Na prática, este compasso de espera implica que o futuro reitor da instituição será eleito segundo o modelo vigente, ou seja, por votação no Conselho Geral.

A decisão foi tomada na reunião ordinária do Conselho Geral, realizada na passada segunda-feira, dia 29, na qual foi deliberado dar “início imediato” ao procedimento eleitoral.

Outro dos pontos em destaque foi a deliberação de mandatar o reitor para encetar conversações iniciais e exploratórias com vista a uma eventual integração do Politécnico de Coimbra (IPC) na Universidade de. Trata-se, para já, de uma fase preliminar de contactos, sem compromissos formais assumidos.

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