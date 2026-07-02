Coimbra

Conselho Geral da UC inicia eleição de reitor sob regime atual

02 de julho de 2026 às 10 h40
Decisão foi tomada na reunião ordinária do Conselho Geral, realizada na segunda-feira | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A Universidade de Coimbra (UC) vai avançar com o processo de eleição do novo reitor ao abrigo do atual Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), uma vez que as alterações recentemente aprovadas pela Assembleia da República ainda não foram promulgadas pelo Presidente da República. Na prática, este compasso de espera implica que o futuro reitor da instituição será eleito segundo o modelo vigente, ou seja, por votação no Conselho Geral.
A decisão foi tomada na reunião ordinária do Conselho Geral, realizada na passada segunda-feira, dia 29, na qual foi deliberado dar “início imediato” ao procedimento eleitoral.
Outro dos pontos em destaque foi a deliberação de mandatar o reitor para encetar conversações iniciais e exploratórias com vista a uma eventual integração do Politécnico de Coimbra (IPC) na Universidade de. Trata-se, para já, de uma fase preliminar de contactos, sem compromissos formais assumidos.

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS   

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de julho

Calor: Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas
02 de julho

Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira
02 de julho

Mealhada inicia expansão da Zona Industrial da Pedrulha num investimento de 4ME
02 de julho

Novo modelo BYD Dolphin G DM-1 apresentado na Rodda Coimbra (com vídeo)

Coimbra

Novo modelo BYD Dolphin G DM-1 apresentado na Rodda Coimbra (com vídeo)

Medalha da UC entregue a “um dos maiores vultos políticos” da atualidade

Universidade de Coimbra está a estudar os efeitos do ‘mindfulness’ no cérebro