DHXM – Indústria do Doce é finalista na 8ª edição dos Prémios Heróis PME

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Empresa de Tentúgal, especializada no fabrico de doçaria conventual e tradicional portuguesa, fresca e ultracongelada, é uma das 23 finalistas nos Prémios Heróis PME. Vencedores são hoje conhecidos

A 8.ª edição dos Prémios Heróis PME, projeto da Yunit Consulting, tem como finalista, na categoria “Pequena Empresa”, a DHXM-Indústria do Doce, empresa que nasceu da resiliência de Daniela Dias e Hernâni Costa.



Tudo começou em 2020. “Com o desemprego a bater à porta e dois filhos pequenos para sustentar, decidiram transformar o desespero em oportunidade.

Combinando a paixão de Hernâni pela pastelaria e a habilidade de vendas de Daniela, o casal lançou o projeto “Olh’á Queijadinha”, que rapidamente evoluiu para a DHXM – Indústria do Doce, Lda”, revela a nota de apresentação do concurso.

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