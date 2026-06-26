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DHXM – Indústria do Doce é finalista na 8ª edição dos Prémios Heróis PME
Daniela Dias e Hernâni Costa lideram equipa da Indústria do Doce Fotografia: DR
A 8.ª edição dos Prémios Heróis PME, projeto da Yunit Consulting, tem como finalista, na categoria “Pequena Empresa”, a DHXM-Indústria do Doce, empresa que nasceu da resiliência de Daniela Dias e Hernâni Costa.
Tudo começou em 2020. “Com o desemprego a bater à porta e dois filhos pequenos para sustentar, decidiram transformar o desespero em oportunidade.
Combinando a paixão de Hernâni pela pastelaria e a habilidade de vendas de Daniela, o casal lançou o projeto “Olh’á Queijadinha”, que rapidamente evoluiu para a DHXM – Indústria do Doce, Lda”, revela a nota de apresentação do concurso.
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