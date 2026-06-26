Bandeiras que atestam qualidade das praias hasteadas

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A Praia Fluvial do Vimieiro e a Praia Fluvial do Reconquinho içaram ontem várias bandeiras que atestam a sua qualidade para os visitante .



Se o Vimieiro, na margem esquerda do Rio Alva, ostenta as bandeiras Azul, Praia Acessível, Qualidade de Ouro, Praia da Rede de Aldeias do Xisto e Insígnia ColorAdd, o Reconquinho, nas margens do Rio Mondego, ostenta as bandeiras Azul, Praia Acessível, Qualidade de Ouro e Insígnia ColorAdd. As duas zonas balneares são referências no concelho que conta ainda com a Praia de Cornicovo, dotada de novos equipamentos, mas sem Bandeira Azul.



“São praias de excelência. Não é só a Bandeira Azul, mas todos os outros galardões”, assumiu o autarca de Penacova, Álvaro Coimbra. Depois de um inverno exigente, que trouxe desafios adicionais, as três praias do concelho estão prontas para receber os visitantes. “Foi um ano muito desafiante. Tivemos grandes tempestades, com cheias no Alva e no Mondego”, relembrou.

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