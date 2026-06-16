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Proprietários incógnitos de terrenos adjacentes à Estrada Nacional 110 atrasam obras

16 de junho de 2026 às 20 h40
Estrada está cortada desde janeiro | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

As obras na Estrada Nacional 110, entre Coimbra e Penacova, estão paradas à espera da identificação dos proprietários dos terrenos adjacentes, onde será necessária fazer intervenção

Segundo o comunicado da Junta de Freguesia de Torres do Mondego, publicado nas redes sociais, a Infraestruturas de Portugal (IP) necessita de proceder “à identificação urgente dos proprietários dos terrenos adjacentes” à estrada, que têm que ser “alvo de intervenção na iminente empreitada de estabilização e reparação da via”

A junta freguesia, no comunicado publicado, apela que se identifique, de forma célere, os proprietários, de forma a que seja  rápida a “celebração de acordos amigáveis para a aquisição das parcelas necessárias à execução dos trabalhos”.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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