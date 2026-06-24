Concurso premeia três ideias de negócio em Oliveira do Hospital

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Três ideias de negócio foram premiadas na iniciativa “Empreender + Oliveira do Hospital – Concurso Municipal de Ideias de Negócio”

Três ideias de negócio foram premiadas pelo “Empreender + Oliveira do Hospital – Concurso Municipal de Ideias de Negócio”, iniciativa lançada pelo município de Oliveira do Hospital para estimular a renovação e a diversificação do tecido económico concelhio.

Os projetos candidatos foram apreciados pelo júri, no passado dia 2 de junho, durante uma sessão de apresentação e defesa das ideias de negócio pelos seus respetivos promotores. Deste processo saíram os três melhores classificados: “Sabores de Oliveira do Hospital pelo mundo” em 1.º lugar; “O Mercado” e “AI Floresta”, em 2.º e 3.º lugar, respetivamente.

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital assegura, através do seu orçamento, 35 mil euros destinados aos valores dos prémios para os três melhores classificados, a saber: 13 mil euros para o 1.º classificado; 9.500 euros e 7.500 euros para o 2.º e 3.º classificados.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS