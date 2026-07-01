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João Novo coroado em Mira

01 de julho de 2026 às 11 h50
Evento juntou mais de 1100 participantes, entre corridas e caminhada | Foto Tafixe Fotos
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
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O atleta do AC Tocha, João Novo, conseguiu, este domingo, a sexta vitória em outras tantas provas disputadas do circuito de Trail Mini da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. O Trail Terras da Gândara, em Seixo – Mira, contou com mais de um milhar de participantes, mais de 400 em prova no Trail Mini, de 12km.


Foi em festa que terminou a temporada do Trail Mini.


João Novo tinha começado a temporada a todo o gás, com cinco vitórias consecutivas nos cinco primeiros eventos do circuito: FK Trail, Cabanão, Encostas do Mondego, Azenhas, e Gatões. Depois seguiram-se o Cross Trail Sousa 1111, o Zebra Trail, o Castellum e a Rota da Broa, sem que o atleta da AC Tocha marcasse presença para fazer a sexta prova necessária para fechar o circuito. Assim, foi preciso esperar até à última prova para o “tira-teimas”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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