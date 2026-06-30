Condeixa Aqua Clube é bicampeão nacional de águas abertas
Duarte Marques e Camila Marcelo, ambos do Condeixa Aqua Clube, são os novos campeões da prova de 3 quilómetros de knockout, instituída pela primeira vez no Open de Portugal e Campeonato Nacional de Verão de águas abertas.
A prova, que decorreu na Praia Fluvial do Trízio (Rio Zêzere), na Sertã, coroou a equipa de Condeixa como campeã nacional na classificação coletiva final (que junta as classificações desta prova à do Open de Portugal Primavera, que teve lugar em Porto Santo, a 23 e 24 de maio), à frente do Sporting e do Palmela Desporto.
No domingo, último dia de provas, Duarte Marques superiorizou-se a Martin Macedo (CN Maia) e Rafael Moniz (Palmela Desporto), confirmando o domínio, depois de ter sido 2.º classificado nos 5 quilómetros da véspera. No setor feminino, Camila Marcelo (tinha sido 3.ª nos 5 quilómetros) venceu a concorrência, nomeadamente Madalena Moreira (Colégio Efanor), 2.ª classificada, e Sara Alves (Palmela Desporto), que foi 3.ª.
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