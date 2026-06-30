DesportoModalidades

Condeixa Aqua Clube é bicampeão nacional de águas abertas

30 de junho de 2026 às 16 h12
Equipa de Condeixa venceu por equipas | Foro: FPN
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Duarte Marques e Camila Marcelo, ambos do Condeixa Aqua Clube, são os novos campeões da prova de 3 quilómetros de knockout, instituída pela primeira vez no Open de Portugal e Campeonato Nacional de Verão de águas abertas.

A prova, que decorreu na Praia Fluvial do Trízio (Rio Zêzere), na Sertã, coroou a equipa de Condeixa como campeã nacional na classificação coletiva final (que junta as classificações desta prova à do Open de Portugal Primavera, que teve lugar em Porto Santo, a 23 e 24 de maio), à frente do Sporting e do Palmela Desporto.

No domingo, último dia de provas, Duarte Marques superiorizou-se a Martin Macedo (CN Maia) e Rafael Moniz (Palmela Desporto), confirmando o domínio, depois de ter sido 2.º classificado nos 5 quilómetros da véspera. No setor feminino, Camila Marcelo (tinha sido 3.ª nos 5 quilómetros) venceu a concorrência, nomeadamente Madalena Moreira (Colégio Efanor), 2.ª classificada, e Sara Alves (Palmela Desporto), que foi 3.ª.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de julho

Supertaça Cândido de Oliveira que opõe FC Porto e Torreense disputa-se a 1 de agosto em Coimbra
02 de julho

“Verão a Dois Tempos” com 75 iniciativas na Baixa de Coimbra entre julho e setembro
02 de julho

Ambiente investe quase 4 ME na reconstrução de canal de rega do Mondego
02 de julho

Figueira da Foz vai agendar nova hasta pública para alienar cinco lotes urbanos

Desporto

Supertaça Cândido de Oliveira que opõe FC Porto e Torreense disputa-se a 1 de agosto em Coimbra

Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira

Mundial: “Está-se a desenhar o ano de Vozinha”

Modalidades

Minis de Coimbra à conquista de Paços de Ferreira

João Novo coroado em Mira

Condeixa Aqua Clube é bicampeão nacional de águas abertas