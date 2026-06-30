Coimbra

Robalo Cordeiro é candidato a reitor da Universidade de Coimbra

30 de junho de 2026 às 16 h47
Diretor da FMUC apresentou candidatura a meio de junho | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Diretor da Faculdade de Medicina foi o primeiro a anunciar a candidatura para suceder a Amílcar Falcão

O atual diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Carlos Robalo Cordeiro, foi o primeiro a anunciar a candidatura a reitor da instituição do ensino superior, para o mandato 2027/2031.

No seu texto de opinião, publicado no DIÁRIO AS BEIRAS no dia 16 de junho, o candidato diz que não é “o momento para apresentar um programa de candidatura”, por respeito à equipa reitoral em funções, mas garante que o seu compromisso é “com a missão de serviço público da UC”.

O médico salientou também conhecer “bem” a Universidade de Coimbra, devido ao facto de ser membro eleito do Conselho Geral, entre 2016 e 2019, e ser diretor da Faculdade de Medicina, cargo para o qual foi sucessivamente eleito em 2019, 2021, 2023 e em 2025.

Carlos Robalo Cordeiro frisou também que é “importante que o alto nível de internacionalização” da Universidade de Coimbra “se estenda aos estudantes de pós-graduação”. Para o diretor da FMUC é também necessário que “os sucessos da investigação científica” sejam alargados “a um maior número de unidades, incluindo nas humanidades”.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de julho

Supertaça Cândido de Oliveira que opõe FC Porto e Torreense disputa-se a 1 de agosto em Coimbra
02 de julho

“Verão a Dois Tempos” com 75 iniciativas na Baixa de Coimbra entre julho e setembro
02 de julho

Ambiente investe quase 4 ME na reconstrução de canal de rega do Mondego
02 de julho

Figueira da Foz vai agendar nova hasta pública para alienar cinco lotes urbanos

Coimbra

“Verão a Dois Tempos” com 75 iniciativas na Baixa de Coimbra entre julho e setembro

Novo modelo BYD Dolphin G DM-1 apresentado na Rodda Coimbra (com vídeo)

Medalha da UC entregue a “um dos maiores vultos políticos” da atualidade