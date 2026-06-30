Cantanhede obteve 1,25 ME de fundos europeus para investir no setor dos resíduos

A empresa municipal Inova, de Cantanhede, no distrito de Coimbra, garantiu, através de financiamentos comunitários, um apoio de 1,25 milhão de euros (ME) em candidaturas na área dos resíduos, que lhe permitiu a concretização de investimentos estruturantes.

Em comunicado, a empresa destaca, entre os projetos aprovados, a remodelação da rede de abastecimento de água e ramais da zona de medição e da Tocha, remodelação da rede de drenagem de águas residuais domésticas de Vilamar e Corticeiro de Cima, aquisição de uma viatura elétrica para a recolha de biorresíduos.

Para o presidente do conselho de administração da Inova, Pedro Cardoso, “estes resultados demonstram a capacidade da empresa municipal em identificar oportunidades de financiamento, apresentar candidaturas competitivas e transformar os apoios obtidos em investimentos que beneficiam diretamente os munícipes”.

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“A empresa municipal tem ainda duas candidaturas em fase de submissão, reforçando a sua estratégia de captação de financiamento externo”, acrescentou o dirigente.

Pedro Cardoso salienta que aquele esforço “é fundamental para aumentar a capacidade de investimento da Inova, permitindo concretizar projetos relevantes sem sobrecarregar os recursos próprios da empresa e assegurando uma resposta cada vez mais eficaz às necessidades da população”.

“O investimento continua no topo das prioridades, à semelhança dos resultados financeiros positivos e satisfação dos clientes, procurando superar os níveis históricos do ano anterior, o que é da maior relevância pois abrange áreas estratégicas como o abastecimento de água, o saneamento de águas residuais, a gestão de resíduos urbanos e a limpeza urbana”, concluiu.