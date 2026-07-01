Coimbra

CIGA Festa anima Coimbra com dois dias de música eletrónica

01 de julho de 2026 às 17 h01
Fotografia: Arquivo
MLE (JGA) / Lusa
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O Teatrão recebe o festival CIGA Festa, que leva a Coimbra artistas internacionais, nacionais e locais de várias estéticas da música eletrónica entre os dias 17 e 18 de julho.

Organizado pela editora e associação CIGA239, que se dedica à promoção da música eletrónica emergente na cidade, o festival promete fazer de Coimbra “o epicentro da cultura ‘clubbing’” com o regresso do CIGA Festa.

“Para além de uma celebração na pista de dança, o festival também serve para apresentação de projetos desenvolvidos pela editora ao longo destes últimos dois anos, assim como para mostrar artistas emergentes na cena eletrónica nacional e internacional”, explica a CIGA239 em comunicado.

 

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Em Coimbra vão apresentar-se “artistas proeminentes da cena eletrónica global”, destaca a organização. É o caso de Holandês, brasileiro de Pernambuco que funde “a energia do baile funk com electro, jungle, dubstep e techno”.

Segundo a CIGA239, esta segunda edição do festival conta ainda com a produtora e DJ Violet, “um dos maiores nomes do ‘clubbing left field’ nacional” e Lake Haze, “um dos mais prolíficos e respeitados do ‘electro’ e do ‘breakbeat’ em Portugal”.

Pelo Teatrão, passam ainda DJ Doraemon, “nome incontornável e uma das grandes referências do ‘ghetto-bass’ e das batidas da periferia de Lisboa”, e Saya, “DJ multigénero com raízes palestinianas, atualmente sediada entre Portugal e a Galiza”, em Espanha.

Representando o catálogo da CIGA239, vão atuar Bhikha, DJ No New News, Caucenus e DJ f1lhot.

No dia 17 de julho, o alinhamento integra DJ No New News, Bhikha, Saya e Lake Haze.

Caucenus & DJ f1lhot, DJ Doraemon e Holândes apresentam os seus ‘sets’ no Teatrão no dia 18 de julho.

Em ambos os dias, o CIGA Festa decorre entre as 23:00 e as 04:00.

Criada em 2020, em plena pandemia, a CIGA239 é uma editora e associação que se dedica a promover o lançamento de novos artistas e produtores de Coimbra, alinhados com a cena eletrónica emergente na cidade.

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