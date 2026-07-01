PSP detém grupo de homens suspeitos de tráfico de droga em Coimbra

A Polícia de Segurança Pública deteve seis homens suspeitos de integrarem um grupo organizado dedicado ao tráfico de haxixe na cidade de Coimbra, resultado de uma investigação de cerca de um ano, informou hoje aquela polícia.

A operação policial realizada pelo Comando Distrital da PSP de Coimbra decorreu no domingo em diferentes locais de Coimbra e foram feitas várias apreensões, nomeadamente 1.572 doses individuais de haxixe e diverso material associado ao tráfico, bem como duas viaturas ligeiras, 3.190 euros em numerário, três armas (duas de calibre 12 e uma de calibre 9) e vários tipos de munições.

A detenção dos seis suspeitos resulta de uma investigação que durava há cerca de um ano, na Esquadra de Investigação Criminal do Comando Distrital de Coimbra, e envolveu diferentes meios e valências da PSP.

Segundo a polícia, os elementos do grupo desempenhavam funções distintas, “sendo uns responsáveis pela aquisição do produto estupefaciente e outros pela sua distribuição e comercialização”.

No decorrer da operação, foram cumpridos nove mandados de busca domiciliária, dez mandados de busca não domiciliária e três mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos pela autoridade judiciária competente.

“Com esta operação, o Comando Distrital da PSP de Coimbra considera ter desmantelado um grupo organizado dedicado ao tráfico de estupefacientes na cidade”.

A PSP de Coimbra também deteve, na segunda-feira, dois homens por condução sem habilitação legal e posse de arma proibida, em ocorrências distintas registadas na Avenida Fernão de Magalhães.

A primeira detenção ocorreu pelas 11:00 e envolveu um homem de 35 anos, que conduzia um automóvel sem possuir habilitação legal para o efeito.

Já pelas 16:45, a PSP foi chamada a intervir num alegado conflito ocorrido num escritório de advogados.

De acordo com a polícia, um cliente, de 47 anos, terá ameaçado o advogado, afirmando que iria buscar uma arma de fogo que tinha na viatura.

Os agentes encontraram no automóvel um revólver ilegal e uma caixa com 17 munições, tendo o suspeito sido detido.