Condeixa-a-NovaRegião Metropolitana de Coimbra

Três carros tomadas pelas chamas durante a madrugada (com fotos)

01 de julho de 2026 às 12 h26
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Três carros ficaram, esta madrugada, tomados pelas chamas, na sequência de um incêndio, na localidade de Bruscos, no concelho de Condeixa-a-Nova.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, a corporação “foi acionada pelas 02H12, para um incêndio em vários veículos, na rua Nova, em Bruscos, Condeixa-a-Nova”.

“À chegada ao local, estavam três veículos completamente tomados pelas chamas, que foram rapidamente extintas pelos operacionais”, acrescentam.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, com 10 elementos e três viaturas, bem como a GNR, que tomou conta da ocorrência.

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