PR de Cabo Verde quer reforçar cada vez mais relações de amizade com Portugal

O Presidente da República (PR) de Cabo Verde garantiu hoje em Coimbra que pretende reforçar cada vez mais as relações de amizade com Portugal, insistindo que “a melhor forma de reparar” passa pela cooperação solidária.

“Queremos continuar a trabalhar para reforçar cada vez mais as relações de amizade e de cooperação com Portugal, que tem sido um país amigo, que tem estado na origem da nação cabo-verdiana e tem contribuído desde a hora zero da República, a 05 de julho de 1975, para a construção de um país, para a construção de uma República”, destacou José Maria Neves.

O Presidente cabo-verdiano iniciou na segunda-feira uma visita de quatro dias a Portugal, tendo sido recebido, ao início desta manhã, no salão nobre da Câmara Municipal de Coimbra.

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Nesta ocasião, José Maria Neves aludiu à importância da “forte cooperação de Portugal” e recordou as cerimónias da independência e o primeiro acordo de cooperação, que permitiu “a disponibilização dos primeiros recursos para a construção de Cabo Verde”, numa altura em que “o cofre estava completamente vazio”.

“Desde então, a cooperação em áreas essenciais para o desenvolvimento do nosso país, a educação, a saúde e a infraestruturação do país, o ensino superior, a ciência, e milhares de quadros foram formados aqui nas universidades portuguesas, particularmente em Coimbra. E também na área da saúde, milhares de cabo-verdianos, não fossem os hospitais portugueses, não fosse a dimensão da cooperação e a generosidade de Portugal, hoje não teríamos muitas pessoas com a qualidade de vida que têm em Cabo Verde”, reconheceu.

O Presidente da República cabo-verdiano disse ainda que, apesar de hoje se falar muito de reparações, tem insistido que “a melhor forma de reparar é essa cooperação solidária”, que lhes permite “projetar um futuro voltado para a dignidade da pessoa humana”.

“Esta é a melhor reparação: a reparação que tem de ser feita nesta cooperação solidária, mas o trabalho que nós, também líderes africanos temos de fazer para construir a dignidade da pessoa humana. Não é tempo de continuarmos permanentemente a lamentar: há outros muros de lamentações e nós temos de trabalhar, fazer o nosso trabalho de casa, para que os nossos concidadãos vivam melhor”, sustentou.

Ao longo da sua intervenção, José Maria Neves aproveitou ainda para pedir a redinamização da geminação entre Coimbra e a ilha de São Vicente (Mindelo).

“Reforçarmos essas relações de amizade e de cooperação para ainda aproximarmos mais São Vicente e Coimbra, Cabo Verde e Coimbra, Cabo Verde e Portugal”, indicou.

Já a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, considerou que receber a delegação cabo-verdiana tem um significado especial para a cidade e para a região, destacando ainda a importância da língua portuguesa como elemento agregador das comunidades lusófonas.

“Sendo Coimbra um polo central para estudantes e investigadores de todo o espaço lusófono, este ato institucional que agora celebramos sublinha de modo simples, mas firme, a relevância desta cidade como ponto cultural e académico entre Portugal e Cabo Verde”, acrescentou.

A autarca reiterou ainda o desejo de aprofundar a cooperação entre Coimbra e Cabo Verde, defendendo a abertura de novos caminhos de colaboração.

“Em nome do município de Coimbra, agradeço profundamente a honra da sua visita e exprimo o desejo de que este momento constitua mais um passo do aprofundamento da cooperação entre Coimbra e Cabo Verde, abrindo novos caminhos de colaboração, conhecimento e amizade”, concluiu.

O Presidente cabo-verdiano iniciou na segunda-feira uma visita de quatro dias a Portugal, sendo hoje distinguido com a medalha da Universidade de Coimbra, em reconhecimento pelo contributo para a consolidação da democracia e o desenvolvimento de Cabo Verde.