Condeixa-a-Nova

Um ferido em despiste de camião seguido de capotamento na A1

16 de junho de 2026 às 07 h45
Viatura ficou capotada lateralmente. Vítima estava encarcerada | Fotografia: BV Condeixa
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Acidente aconteceu durante a manhã de ontem, na zona de Ega, em Condeixa-a-Nova

Um homem de 33 anos sofreu ontem ferimentos considerados ligeiros, na sequência de despiste de um veículo pesado de mercadorias, seguido de capotamento, na A1, na zona de Ega (Condeixa-a-Nova), informaram os bombeiros locais.
Segundo a corporação, à chegada ao local, os operacionais encontraram uma vítima encarcerada: “Após cerca de 15 minutos de trabalhos de desencarceramento, foi feita a extração da vítima”, explica a nota dos Bombeiros Voluntários de Condeixa (BVC).
Após avaliação pela equipa da VMER do Hospital dos Covões, o ferido foi considerado ligeiro e transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, precisa o comunicado.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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