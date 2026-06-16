Um ferido em despiste de camião seguido de capotamento na A1

Acidente aconteceu durante a manhã de ontem, na zona de Ega, em Condeixa-a-Nova

Um homem de 33 anos sofreu ontem ferimentos considerados ligeiros, na sequência de despiste de um veículo pesado de mercadorias, seguido de capotamento, na A1, na zona de Ega (Condeixa-a-Nova), informaram os bombeiros locais.

Segundo a corporação, à chegada ao local, os operacionais encontraram uma vítima encarcerada: “Após cerca de 15 minutos de trabalhos de desencarceramento, foi feita a extração da vítima”, explica a nota dos Bombeiros Voluntários de Condeixa (BVC).

Após avaliação pela equipa da VMER do Hospital dos Covões, o ferido foi considerado ligeiro e transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, precisa o comunicado.

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