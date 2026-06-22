Transição para os passes intermodais está a atrasar financiamento do Estado aos SMTUC

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A transição dos passes jovens gratuitos dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) para o sistema de intermodalidade – que passou a integrar a Metro Mondego – está a provocar atrasos na transferência do dinheiro, como compensações financeiras, do Estado Central para estes operadores de transportes, .

Como resultado disso, os SMTUC ainda não receberam, este ano, o dinheiro correspondente do Estado, com pagamentos que deveriam ser trimestrais por parte do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), em cumprimento de uma portaria do início de 2024. Esta estabelece “o regime de gratuitidade dos passes para jovens, prevendo a atribuição de compensações financeiras aos operadores de transporte pelos encargos decorrentes”.

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