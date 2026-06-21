Coimbra

Festa de Trouxemil e Torre de Vilela chegam hoje ao fim após três dias de animação nas Caves de Coimbra

21 de junho de 2026 às 17 h27
Certame decorreu nas Caves de Coimbra | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Chegam hoje ao fim três dias de festa para a população das freguesias de Trouxemi e Torre de Vilela.

Ao longo de três dias, desde a passada sexta-feira, que as Caves de Coimbra foram palco da sexta edição da Festa da Freguesia, promovida pela União de Freguesias de Toouxemil e Torre de Vilela.

Ao longo do certame, os visitantes puderam desfrutar de várias atividades desportivas, culturais e recreativas. Além disso, houve também espaço para a gastronomia e atuações musicais.

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