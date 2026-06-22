Cantanhede

Peças do espólio de Lima-de-Faria doadas à câmara de Cantanhede

22 de junho de 2026 às 08 h30
Doação foi entregue por um dos filhos | Fotografia: DR
Dora Loureiro
Autor
Dora Loureiro

Chefe de Redação Jornalista no Diário As Beiras desde a sua fundação, em março de 1994. Enquanto terminava...

A presidente da Câmara de Cantanhede agradeceu à família do cientista o gesto de “grande generosidade”, ao confiar ao município um espólio de elevado valor histórico, científico e simbólico

O Município de Cantanhede recebeu um conjunto de peças pertencentes ao espólio de António Lima-de-Faria, composto por livros, medalhas, diplomas e outras distinções que assinalam o percurso de excelência de um dos mais prestigiados cientistas portugueses.

A família, representada por um dos seus filhos, Martin Lima de Faria, acompanhado pela sua esposa, deslocou-se aos Paços do Concelho para apresentar e contextualizar algumas das peças pertencentes ao espólio do seu pai.

Entre as distinções que integram o espólio destacam-se a Condecoração da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, concedida pelo Presidente da República Portuguesa em 1980, e a insígnia de Cavaleiro da Ordem da Estrela Polar, atribuída pelo Reino da Suécia em 1981, em reconhecimento dos relevantes serviços prestados ao Estado sueco e do prestígio internacional alcançado pela sua atividade científica.

| Ler mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de junho

Cinco mil euros para marcha vencedora
22 de junho

O que a bola nos ensina
22 de junho

Peças do espólio de Lima-de-Faria doadas à câmara de Cantanhede
22 de junho

Transição para os passes intermodais está a atrasar financiamento do Estado aos SMTUC

Cantanhede

Peças do espólio de Lima-de-Faria doadas à câmara de Cantanhede

Tenta fugir à GNR em Ançã mas acaba detido por suspeita de tráfico de droga

GNR detém homem por suspeita de tráfico de droga em Ançã