Cinco mil euros para marcha vencedora

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A Câmara da Figueira da Foz cria prémio monetário para incentivar a participação de mais marchas de S. João.

O Município da Figueira da Foz atribui, já a partir deste ano, cinco mil euros àquela que o júri considerar a melhor marcha de S. João.

“Este ano vamos atribuir à marcha que ficar em primeiro lugar um prémio monetário de cinco mil euros, para motivar as coletividades a participarem cada vez mais, nesta edição e nas próximas [edições do S. João]”, frisou a vereadora Cláudia Rocha, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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