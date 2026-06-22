Figueira da Foz
Cinco mil euros para marcha vencedora
Marchas desfilam amanhã e na quarta-feira, pelas 21H30, na avenida 25 de Abril e no Coliseu Figueirense, respetivamente | Foto DR
A Câmara da Figueira da Foz cria prémio monetário para incentivar a participação de mais marchas de S. João.
O Município da Figueira da Foz atribui, já a partir deste ano, cinco mil euros àquela que o júri considerar a melhor marcha de S. João.
“Este ano vamos atribuir à marcha que ficar em primeiro lugar um prémio monetário de cinco mil euros, para motivar as coletividades a participarem cada vez mais, nesta edição e nas próximas [edições do S. João]”, frisou a vereadora Cláudia Rocha, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.
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