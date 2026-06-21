Obras do metrobus mudam de lado na avenida Armando Gonsalves

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A partir de amanhã, a avenida Armando Gonsalves, em Celas, vai entrar na última fase de transformação com o avanço das obras do troço urbano do metrobus.

As obras, promovidas pela Infraestruturas de Portugal, vão implicar a reorganização temporária do trânsito. Mantendo o esquema de circulação que tem vigorado nos últimos meses, haverá a passagem da circulação para as vias já acabadas do lado do antigo Pediátrico, com uma via em cada sentido. Os acessos aos parques de estacionamento existentes na avenida Armando Gonsalves continuam a ser garantidos, assim como o acesso à USF Celas Saúde.

A atual paragem dos SMTUC, localizada junto à rotunda da avenida Calouste Gulbenkian, passa para a sua localização definitiva ,junto ao estacionamento do antigo Pediátrico, no sentido Celas–HUC. No sentido contrário, a paragem dos SMTUC vai recuar para a frente do Hotel Coimbra Aeminium.



