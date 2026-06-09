Condeixa-a-NovaRegião Metropolitana de Coimbra

Sem financiamento garantido câmara avança para a requalificação de 10 milhões da Escola Secundária Fernando Namora

09 de junho de 2026 às 10 h29
Obras começam no dia 15 deste mês | Fotografia: ACM
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A requalificação da Escola Secundária Fernando Namora, em Condeixa-a-Nova, vai custar cerca de 10 milhões de euros.

Na apresentação do projeto de requalificação e modernização daquela infraestrutura escolar, a presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel, revelou que o executivo não tem ainda financiamento garantido, mas garantiu que a obra é para se fazer.

“Este é o mesmo projeto que tinha sido submetido Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O concurso foi lançado pelo antigo executivo e ficou deserto. Ao abrigo da lei é possível fazer um ajuste direto”, afirmou a autarca, revelando que obra foi adjudicada à empresa de Condeixa-a-Nova JRC – Construção de Obras Pública, S.A.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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