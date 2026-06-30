Membros da Comissão e Subcomissões de Trabalhadores da UC tomaram hoje posse

Realizou-se hoje, na Sala de São Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (UC), a cerimónia de tomada de posse dos membros eleitos para a Comissão e para as Subcomissões de Trabalhadores da UC.

Na sessão, presidida por Matilde Lavouras (docente da Faculdade de Direito da UC que liderou a Comissão Eleitoral deste órgão), tomaram posse os membros da lista eleita para a Comissão de Trabalhadores, encabeçada por António Trindade, assim como os membros das Subcomissões de Trabalhadores das Unidades Orgânicas, Unidades de Extensão Cultural e Apoio à Formação e Serviços de Ação Social da UC.

“O mandato que agora se inicia não parte do zero, parte do trabalho realizado, da experiência acumulada das figuras antigas e também das atividades feitas ao longo do primeiro mandato. Houve caminhos que conseguimos abrir, pontes que conseguimos construir e matérias em que foi possível afirmar a importância da voz dos trabalhadores e das trabalhadoras na vida da Universidade. Mas sabemos, também, que há muito por fazer. Se há quatro anos estávamos a iniciar um caminho, hoje estamos a consolidá-lo”, declarou António Trindade.

“A Comissão de Trabalhadores é, pela sua composição, a manifestação da voz coletiva dos que nela trabalham, garantindo que a sua opinião é ouvida e valorizada numa cooperação que se quer sempre responsável e construtiva. Que o vosso trabalho seja marcado pela integridade, pela proximidade e pela capacidade de ouvir e ser ouvido e de construir consensos. Que cada gesto vosso contribua para uma Universidade e para uma sociedade mais humana, mais coesa e mais equitativa”, referiu, por sua vez, Matilde Lavouras.