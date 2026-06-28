Mundial2026: Portugal empata com Colômbia e encontra Croácia nos ’16 avos’

Portugal terminou no sábado o Grupo K do Mundial2026 de futebol em segundo, ao empatar 0-0 com a líder Colômbia, na terceira jornada, e vai encontrar a Croácia na segunda fase, para a qual também avança a República Democrática do Congo.

Em Miami, nos Estados Unidos, a equipa das ‘quinas’ somou a segunda igualdade na 23.ª edição do campeonato do mundo, depois do 1-1 na estreia com os congoleses, terminando a ‘poule’ no segundo posto, com cinco pontos, a dois dos colombianos.

A RD Congo qualificou-se como um dos melhores terceiros, com quatro pontos, ao vencer por 3-1, após reviravolta, com golos de Yoane Wissa, aos 68 e 90+1 minutos, o primeiro de grande penalidade, e Fiston Mayele, aos 78 minutos, depois de Eldor Shomurodov, aos 10, ter dado vantagem aos uzbeques, que concluem a estreia sem pontuar.

Portugal vai encontrar a Croácia, segunda classificada do Grupo L, em Toronto, no Canadá, às 00:00 de sexta-feira (horas em Lisboa), enquanto a Colômbia vai defrontar o Gana, de Carlos Queiroz, no dia seguinte, em Kansas City, nos Estados Unidos, e a RD Congo a Inglaterra, vencedora do Grupo L, na quarta-feira, em Atlanta.