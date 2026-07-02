Supertaça Cândido de Oliveira que opõe FC Porto e Torreense disputa-se a 1 de agosto em Coimbra

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A Supetaça Cândido de Oliveira vai ser disputada a 1 de agosto (sábado) no Estádio Cidade de Coimbra, anunciou hoje a Liga em comunicado.

Na nota, é referido que “o jogo que decidirá o vencedor do primeiro troféu de futebol sénior masculino da época 2026/27, a Supertaça Cândido de Oliveira Placard, vai realizar-se no Estádio Municipal Cidade de Coimbra no próximo dia 1 de agosto, às 20H15, com transmissão em direto na RTP.

Recorde-se que o encontro vai opor o FC Porto, campeão nacional, e o Torreense, vencedor da Taça de Protugal.