Cabo Verde: Tubarões Azuis querem surpreender campeã mundial Argentina

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A campanha que a seleção de Cabo Verde tem feito neste Mundial tem conquistado pessoas de todos os cantos do mundo. Hoje, os “Tubarões Azuis” querem continuar a escrever história e surpreender a campeão mundial em título, a Argentina.

O duelo está marcado o Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, no estado da Flórida, a partir das 23H00 (hora portuguesa) naquele que é o primeiro encontro entre as duas seleções.

Percurso

Naquela que é a estreia da formação cabo-verdiana em Mundiais, os comandados de Bubista já somaram feito dignos de registo: empate contra a Espanha (0-0) na estreia, com o guardião Vozinha a brilhar entre os postes.

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