Coimbra vibrou com a vitória de Portugal sobre a Croácia

Foi uma vitória arrancada a ferros, com um golo de Gonçalo Ramos, aos 90+4 minutos e outro anulado à Croácia aos 90 + 12! Portugal esteve a perder, mas deu a volta e venceu a Croácia (2-1), apurando-se para os oitavos de final do Mundial de Futebol, a decorrer na América do Norte.

Portugal dominou a primeira parte, mas não marcou. A Croácia entrou melhor na segunda… e marcou, aos 57′, pelo veterano Perisic.

A reação lusa não tardou e Rafael Leão atirou com estrondo à trave, antes de Cristiano Ronaldo marcar um belo golo, anulado por fora de jogo milimétrico.

O VAR acabaria, de resto, por ser uma das figuras da noite, ao intervir em três outros lances, todos a favor de Portugal. O primeiro foi para assinalar penálti sobre Renato Veiga (que Ronaldo transformou no empate). Os outros dois foram para anular outros tantos golos à Croácia, descobrindo situações de off side, quase tão no limite quanto a de Ronaldo.

Mas o drama estava mesmo guardado para lá do último minuto dos 10 de compensação dados pelo árbitro. O lance resultou em mais um fora de jogo sancionado a um dianteiro croata, desta vez num golo que daria o empate e levaria o jogo para prolongamento.

Curiosamente, aqui, nem foi preciso ir ao VAR. Na conferência de imprensa, o selecionador Roberto Martínez explicou que a decisão teve na base o chip implantado na bola, que detetou a trajetória com enorme precisão. A tecnologia tornou, então, claro que foi um croata a tocar de cabeça no momento em que o esférico foi parar a um companheiro claramente deslocado.

Em Coimbra, foram vários os locais onde os adeptos se juntaram para vibrar… e sofrer muito e quase desesperar, justamente neste lance do que seria o 2-2, mesmo ao “cair do pano”.

Já passava das duas da manhã, mas a festa, em Coimbra e em todo o país, prolongou-se até horas tardias.

Agora, é esperar pela Espanha, nos “oitavos”. O jogo vai ser em Dallas, às 20H00 (hora portuguesa) do dia 6 de julho, segunda-feira.