Calor: Coimbra disponibiliza locais de acolhimento temporário e pontos de água

A Câmara de Coimbra anunciou hoje que estão disponíveis vários locais de acolhimento temporário e pontos de água no concelho, onde a população pode encontrar espaços mais frescos e protegidos durante os períodos de maior calor.

Na sequência das temperaturas elevadas previstas para os próximos dias e da declaração do Governo de situação de alerta, o Município de Coimbra está a reforçar o dispositivo de apoio à população, com a disponibilização de locais de acolhimento temporário, pontos de água, acompanhamento de pessoas vulneráveis e reforço das ações de proximidade no terreno, refere num comunicado.

O objetivo é “garantir respostas de proximidade, de forma integrada e articulada com todos os parceiros competentes, com o intuito de disponibilizar canais de informação e apoio céleres, claros e acessíveis”, acrescenta.

A Câmara de Coimbra sublinha que o foco principal está na proteção das populações mais vulneráveis, nomeadamente “idosos, pessoas em situação de isolamento social ou com patologias crónicas, cidadãos em situação de sem-abrigo, crianças e trabalhadores em contextos de exposição térmica e cidadãos destituídos de sistemas adequados de climatização ou refrigeração habitacional”.

Átrio da Câmara, Mercado Municipal D. Pedro V e as igrejas de Santa Cruz, São Tiago, Sé Nova, Sé Velha, Graça, São José, Nossa Senhora de Lourdes, Santo António dos Olivais, Assafarge, São Martinho do Bispo, Almalaguês, Arzila, Torres do Mondego, Paroquial de Ceira, Paroquial de São Paulo de Frades, Matriz de Cernache e Capela da Palheira e Mosteiro de Santa Clara-a-Nova são espaços que estarão abertos para receber os cidadãos nos períodos de maior calor.

Também foi solicitado às juntas que, em cada freguesia, “acolham pessoas nas suas sedes”.

“Estes equipamentos estarão abertos no período normal de funcionamento, mas com a perspetiva de alargamento de horário, caso se considere necessário”, adianta o comunicado.

Em articulação com a Águas de Coimbra, a autarquia também irá disponibilizar pontos de água em vários locais da cidade e irá reforçar as ações de acompanhamento no terreno, com especial atenção a pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Os locais com pontos de água são Aquavan (Largo da Portagem), Câmara Municipal, Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, Portugal dos Pequenitos, Praça das Cortes, Departamento de Física da Universidade de Coimbra, Museu Nacional de Machado de Castro, Mercado D. Pedro V, Teatro Académico de Gil Vicente, Arcos, Igreja na Praça do Comércio, Rua da Sofia e PSP, em frente ao Jardim da Manga.

As equipas de rua vão intensificar os giros de acompanhamento, junto de pessoas em situação de sem-abrigo e de outras situações sinalizadas e estão disponíveis “14 vagas no Centro de Acolhimento de Emergência Noturno e uma vaga na Casa Abrigo Padre Américo”.

É ainda aconselhado à população a adoção de medidas simples de proteção, nomeadamente, beber água regularmente, evitar bebidas alcoólicas, permanecer em locais frescos, ventilados ou climatizados, evitar exposição solar entre as 11H00 e as 17H00, evitar esforço físico nas horas de maior calor, usar roupa leve, clara e larga, usar chapéu, óculos de sol e protetor solar, sem esquecer a atenção redobrada para com a crianças, idosos, pessoas doentes ou isoladas.

“Em caso de tonturas, dor de cabeça, náuseas, cansaço extremo, pele muito quente e seca ou agravamento do estado de saúde, deve ser procurada ajuda”, salienta.

A autarquia alertou também para o uso do fogo e de equipamentos que possam provocar ignições e para os riscos associados aos banhos no rio Mondego, procurando zonas balneares identificadas e com nadador-salvador.

O aviso vermelho devido ao calor foi alargado até domingo em 10 distritos do litoral e do interior sul do país, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está hoje ativo nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, Santarém e Lisboa, sendo que estes dois últimos distritos passam a laranja (o segundo nível) às 23H00 de sexta-feira.

Na sexta-feira, estarão também sob aviso vermelho por causa do calor outros 10 distritos: Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Beja. Em todos os casos, este nível permanece ativo até às 06:00 de domingo.