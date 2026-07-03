Agora é tempo dos resultados do PRR, depois das obras e da espera

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

São vários os setores – desde educação à mobilidade – em que as empreitadas em curso estão para ser terminadas durante os próximos meses. Há muita inauguração projetada para um futuro próximo

Nos últimos anos, o concelho de Coimbra, através do município e de outras entidades públicas, mas também privadas, viu erguerem-se gruas nos mais variados cantos. As obras, muito impulsionadas pelo financiamento proveniente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), arrancaram nos mais diversos setores, desde a habitação à mobilidade, passando pelo setor empresarial, a área da saúde ou o ensino superior.

Neste próximo ano, os condicionamentos, a espera e as obras podem finalmente começar a dar lugar aos resultados e às inaugurações.

Na área da mobilidade, o Sistema de Mobilidade do Mondego vai seguramente pôr em operação comercial as linhas do Hospital Pediátrico (até à praça da República) e da Estação Ferroviária Coimbra B, reduzindo, em grande parte, o número de vias condicionadas ou cortadas. A ligação da praça aos hospitais está mais atrasada.

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