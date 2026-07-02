“Verão a Dois Tempos” com 75 iniciativas na Baixa de Coimbra entre julho e setembro

O ciclo de programação “Verão a Dois tempos” regressa à Baixa de Coimbra de julho a setembro, com cerca de 75 iniciativas, distribuídas por oito espaços da cidade, três deles novos, informou hoje o município.

A iniciativa, que acontece de 07 de julho a 13 de setembro, integra concertos, performances, exposições e cinema, na Baixa da cidade, estendendo-se, nesta quarta edição, também ao Parque Manuel Braga, à Casa da Escrita e à Estação Nova.

“Estamos a falar de um projeto que tenta criar fluxo de públicos na zona histórica da cidade e que tenta ter uma visão artística a questionar território”, disse o chefe de Divisão da Cultura da Câmara de Coimbra, Rafael Nascimento, durante a apresentação do evento.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS