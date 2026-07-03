Uma noite e madrugada para a cidade sair à rua

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Coimbra não tem, por norma, festejar o seu dia da cidade com uma grande celebração na véspera do feriado municipal. Ao contrário de Lisboa, Braga ou Porto, que celebram os seus feriados – Santo António e São João respetivamente – com grande entusiasmo e madrugada fora, a cidade de Coimbra não tem tido, nos últimos anos, festividades que convidem a população a sair à rua e celebrar noite dentro.

Sendo padroeira a Rainha Santa Isabel, as festas sempre penderam muito mais para o lado solene, institucional e de recolhimento religioso do que para o “arraial profano” e a folia da madrugada.

Nos últimos anos, as festas da cidade de Coimbra têm tido sempre um concerto na véspera do final do feriado municipal, começando por volta das 21H30. As festividades terminavam sempre no final desse espetáculo, por volta das 23H00. Este ano, porém, o município está predisposto a tornar aquela noite longa e festiva.

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