Coimbra volta a “voar alto” em prova internacional de ginástica

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Taça do Mundo de Trampolins e o Torneio Internacional de Trampolins realizam-se este fim de semana no Pavilhão Mário Mexia. Serão cerca de 240 atletas presentes de 22 nacionalidades

O Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, é palco nos dias de amanhã e domingo da Taça do Mundo de Trampolins e do Torneio Internacional de Trampolins.

Cerca de 240 ginastas de 22 países, muitos de elite mundial, voltam a invadir a cidade para uma competição que irá albergar as disciplinas de Trampolim Individual, Trampolim Sincronizado, Duplo Mini- Trampolim e Tumbling.

O programa competitivo desta Taça do Mundo, organizada pela Secção de Ginástica da Associação Académica de Coimbra em parceria com a autarquia local e com a Federação Ginástica de Portugal, terá início amanhã, a partir das 13H30, com a realização de qualificativas e semifinais. As finais estão reservadas para domingo.

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