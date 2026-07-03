Desporto

Coimbra volta a “voar alto” em prova internacional de ginástica

03 de julho de 2026 às 09 h30
Evento foi apresentado ontem | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Taça do Mundo de Trampolins e o Torneio Internacional de Trampolins realizam-se este fim de semana no Pavilhão Mário Mexia. Serão cerca de 240 atletas presentes de 22 nacionalidades

O Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, é palco nos dias de amanhã e domingo da Taça do Mundo de Trampolins e do Torneio Internacional de Trampolins.

Cerca de 240 ginastas de 22 países, muitos de elite mundial, voltam a invadir a cidade para uma competição que irá albergar as disciplinas de Trampolim Individual, Trampolim Sincronizado, Duplo Mini- Trampolim e Tumbling.

O programa competitivo desta Taça do Mundo, organizada pela Secção de Ginástica da Associação Académica de Coimbra em parceria com a autarquia local e com a Federação Ginástica de Portugal, terá início amanhã, a partir das 13H30, com a realização de qualificativas e semifinais. As finais estão reservadas para domingo.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de julho

“Estou a notar que a juventude universitária está a aderir muito à fé”
03 de julho

Cabo Verde: Tubarões Azuis querem surpreender campeã mundial Argentina
03 de julho

Cinema, teatro-circo e clown regressam às aldeias de Penela com o cunho da Companhia da Chanca
03 de julho

ULS reforça prevenção contra bactéria multirresistente

Desporto

Cabo Verde: Tubarões Azuis querem surpreender campeã mundial Argentina

Coimbra volta a “voar alto” em prova internacional de ginástica

Coimbra vibrou com a vitória de Portugal sobre a Croácia