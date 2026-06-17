Jovem detido durante operação policial da GNR em Arazede

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A GNR de Montemor-o-Velho desenvolveu “na segunda-feira, uma operação de fiscalização direcionada para as temáticas ambientais, no acampamento da Volta da Tocha, situado em Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho. Durante a operação, foi detido um jovem de 24 anos.

De acordo com comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a força de segurança refere que “foram elaborados 37 autos de contraordenação, com destaque para 16 autos por infrações relacionadas com canídeos, seis por contraordenação por veículos em fim de vida, quatro por falta de registo de captação de água, quatro por não encaminhamento de resíduos, quatro por queima de resíduos, um por queima de sobrantes, um de rejeição de águas residuais, uma sinalização no âmbito da gestão de combustíveis.

Foram ainda recuperados e apreendidos dois ciclomotores furtados e uma trotinete.

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