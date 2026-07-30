Septuagenário desaparecido encontrado sem vida

Corpo encontrado num terreno baldio em Bunhosa, na freguesia de Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho

Um homem de 76 anos, que estava desaparecido desde terça-feira, foi encontrado ontem de manhã sem vida, em Bunhosa (Arazede, no concelho de Montemor).

Luís Caetano, oficial de comunicação e relações-públicas do Comando Territorial de Coimbra, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que, “no decorrer das buscas, o indivíduo foi encontrado cadáver”. “Foi solicitada a comparência da Delegada de Saúde ao local, que confirmou o óbito”, acrescentou o responsável.

O corpo, continuou, foi transportado para a delegação de Coimbra do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, “não tendo verificado indícios de crime”, frisou o militar.

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