Montemor-o-Velho

Septuagenário desaparecido encontrado sem vida

30 de julho de 2026 às 07 h45
GNR empenhou vários meios nas buscas | Fotografia: Arquivo
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt
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Corpo encontrado num terreno baldio em Bunhosa, na freguesia de Arazede, no concelho de Montemor-o-Velho

Um homem de 76 anos, que estava desaparecido desde terça-feira, foi encontrado ontem de manhã sem vida, em Bunhosa (Arazede, no concelho de Montemor).

Luís Caetano, oficial de comunicação e relações-públicas do Comando Territorial de Coimbra, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS que, “no decorrer das buscas, o indivíduo foi encontrado cadáver”. “Foi solicitada a comparência da Delegada de Saúde ao local, que confirmou o óbito”, acrescentou o responsável.

O corpo, continuou, foi transportado para a delegação de Coimbra do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, “não tendo verificado indícios de crime”, frisou o militar.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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