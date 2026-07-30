Coimbra

Provedora da UC alerta para fragilidade dos estudantes internacionais

30 de julho de 2026 às 08 h15
Provedoria registou 344 casos em 2025, mais 29,8% do que no ano anterior | Foto: UC - Felippe Vaz
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...
Patrícia Cruz Almeida
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A Provedoria do Estudante da Universidade de Coimbra registou um aumento de quase 30% nos casos acompanhados em 2025. O relatório alerta para o aumento da vulnerabilidade dos estudantes internacionais.

A Provedoria do Estudante da Universidade de Coimbra (UC) registou 344 casos em 2025, mais 29,8% do que no ano anterior, quando tinham sido contabilizados 265 processos. O aumento da procura é acompanhado por um crescimento dos pedidos de ajuda de estudantes internacionais, muitos confrontados com atrasos na obtenção de vistos, dificuldades de marcação na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e problemas económicos e sociais.

No último relatório de atividades, a Provedora do Estudante, Cristina Vieira, considera que 2025 foi um ano “particularmente desafiante” para o exercício das funções da Provedoria, que se viu confrontada com um crescimento das solicitações e com problemas cada vez mais complexos. Entre os fatores apontados estão o empobrecimento súbito de algumas famílias, o elevado custo de vida em Coimbra e as dificuldades enfrentadas por estudantes internacionais que chegam à UC sem visto ou autorização de residência.

A situação destes estudantes é, aliás, uma das principais preocupações identificadas no relatório.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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