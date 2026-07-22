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Óbito/Luís Represas: Seguro chora morte de amigo e afirma que “Portugal, em dor, canta as suas canções”

22 de julho de 2026 às 09 h48
Fotografia: António José Seguro Facebook
IEL / Lusa
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O Presidente da República, António José Seguro, lamentou hoje a morte do cantor Luís Represas, afirmando estar, em Cabo Verde, a chorar a morte de um amigo e um dos maiores artistas do país.

“Os maiores deixam um país a cantar. O Luís Represas será sempre um dos nossos maiores. E Portugal, em dor, canta as suas canções”, lê-se numa longa nota de pesar publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

António José Seguro, que está em Cabo Verde em visita de Estado, escreve que “há vozes que não pertencem apenas a quem as canta”, mas “pertencem ao tempo, à memória e ao coração de um povo”.

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