Judo: Atleta da AAC integra seleção para Jogos do Mediterrâneo

O atleta Alexandre Bucur, da Académica, integra a lista de convocados para a seleção nacional, apresentada na passada terça-feira, para representar Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, que terão lugar em Taranto, Itália, nos dias 28 e 29 de agosto.

Aos 21 anos, Alexandre Bucur (-73Kg) tem vindo a crescer de forma significativa, no plano competitivo, e conquistou, já este ano, o seu primeiro título nacional, no Campeonato Nacional de Sub-23.

Além do jovem academista, estão ainda convocados o também conimbricense João Fernando (-81Kg), Maria Siderot (-52Kg), Ana Agulhas (-57Kg), Margarida Brás (-63Kg) e Diogo Chantre (-100Kg). A equipa vai ter como treinadores a dupla Pedro Soares e António Saraiva.

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