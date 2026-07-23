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Judo: Atleta da AAC integra seleção para Jogos do Mediterrâneo

23 de julho de 2026 às 10 h00
Equipa de Portugal a caminho de Taranto (Itália) | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990
Paulo Marques
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O atleta Alexandre Bucur, da Académica, integra a lista de convocados para a seleção nacional, apresentada na passada terça-feira, para representar Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, que terão lugar em Taranto, Itália, nos dias 28 e 29 de agosto.

Aos 21 anos, Alexandre Bucur (-73Kg) tem vindo a crescer de forma significativa, no plano competitivo, e conquistou, já este ano, o seu primeiro título nacional, no Campeonato Nacional de Sub-23.

Além do jovem academista, estão ainda convocados o também conimbricense João Fernando (-81Kg), Maria Siderot (-52Kg), Ana Agulhas (-57Kg), Margarida Brás (-63Kg) e Diogo Chantre (-100Kg). A equipa vai ter como treinadores a dupla Pedro Soares e António Saraiva.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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