Ronda noturna de Supermoto coroou campeões em Poiares

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A quarta e penúltima etapa do Campeonato Nacional de Supermoto realizou-se no passado fim de semana no Kartódromo de Vila Nova de Poiares

O Kartódromo de Vila Nova de Poiares voltou a receber a sua tradicional ronda noturna do Campeonato Nacional de Supermoto, com dezenas de corredores a protagonizarem espetáculo. Primeiros campeões de 2026 foram conhecidos.

Na 4.ª e penúltima prova da temporada, Sérgio Rego e Alberto Abril garantiram a renovação das suas placas N.º1, de Campeão Nacional, a uma prova do fim.

Sérgio Rego carimbou o seu sétimo título nacional de Supermoto ao vencer ambas as mangas nesta ronda, sempre seguido de muito perto pelo homem “da casa”, Eduardo Patrício (natural de Vila Nova de Poiares), que usou o seu conhecimento do traçado para não dar descanso ao líder. O atleta poiarense terminou as duas mangas em 2.º lugar e sempre a pouco mais de dois segundos do vencedor. Afonso Cruz, de Cantanhede, juntou dois terceiros lugares.

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