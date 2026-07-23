DesportoModalidades

Ronda noturna de Supermoto coroou campeões em Poiares

23 de julho de 2026 às 09 h15
Habitual sessão noturna animou as hostes poiarenses | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A quarta e penúltima etapa do Campeonato Nacional de Supermoto realizou-se no passado fim de semana no Kartódromo de Vila Nova de Poiares

O Kartódromo de Vila Nova de Poiares voltou a receber a sua tradicional ronda noturna do Campeonato Nacional de Supermoto, com dezenas de corredores a protagonizarem espetáculo. Primeiros campeões de 2026 foram conhecidos.

Na 4.ª e penúltima prova da temporada, Sérgio Rego e Alberto Abril garantiram a renovação das suas placas N.º1, de Campeão Nacional, a uma prova do fim.

Sérgio Rego carimbou o seu sétimo título nacional de Supermoto ao vencer ambas as mangas nesta ronda, sempre seguido de muito perto pelo homem “da casa”, Eduardo Patrício (natural de Vila Nova de Poiares), que usou o seu conhecimento do traçado para não dar descanso ao líder. O atleta poiarense terminou as duas mangas em 2.º lugar e sempre a pouco mais de dois segundos do vencedor. Afonso Cruz, de Cantanhede, juntou dois terceiros lugares.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de julho

AAC diz que ministro “lesou sucessivamente os estudantes”
23 de julho

Mau tempo: Portugal vai receber 65,37 ME da UE após 'comboio' de tempestades
23 de julho

Vasco não foi à Benfeita fazer praia
23 de julho

Programa Centro 2030 recebe reforço de 126 milhões para projetos municipais

Desporto

Vasco não foi à Benfeita fazer praia

Judo: Atleta da AAC integra seleção para Jogos do Mediterrâneo

Ronda noturna de Supermoto coroou campeões em Poiares

Modalidades

Judo: Atleta da AAC integra seleção para Jogos do Mediterrâneo

Ronda noturna de Supermoto coroou campeões em Poiares

Quatro clubes de Coimbra no Nacional de Patinagem Livre