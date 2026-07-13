Figueira da Foz

Quatro feridos em despiste contra muro no Bom Sucesso

13 de julho de 2026 às 07 h45
Acidente aconteceu ontem de manhã, na EN 109 | Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
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Vítimas, duas mulheres e dois homens, foram transportados para o Hospital Distrital da Figueira da Foz

Um despiste de uma viatura ligeira contra um muro, na localidade do Bom Sucesso, no concelho da Figueira da Foz, fez ontem, durante a manhã, quatro feridos, um deles considerado grave.

Segundo os Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, “a ocorrência aconteceu na Estrada Nacional 109 (EN109), na localidade de Bom Sucesso, e tratou-se de um despiste de um ligeiro contra um muro”.

Do acidente, “resultaram quatro vítimas (duas mulheres e dois homens), com idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos, das quais três consideradas feridos ligeiros e uma em estado grave”, acrescentou a mesma fonte.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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