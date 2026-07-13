Figueira da Foz

Violência doméstica: Suspeito de maus-tratos à namorada detido em hotel da Figueira da Foz

13 de julho de 2026 às 16 h55
PSP dirigiu-se ao quarto ocupado pelo casal e “ouviu gritos e pedidos de socorro por parte da vítima” | Fotografia: Arquivo
JLS // Agência Lusa
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Um homem de 31 anos foi detido num quarto de hotel na Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, por suspeita de crimes de violência doméstica sobre a namorada, de 22 anos, anunciou hoje a PSP.

Em informação prestada à agência Lusa, o comando da PSP de Coimbra indicou que a polícia foi chamada na madrugada de sábado, pelas 04:40, a uma unidade hoteleira localizada em Buarcos, alertada pelo próprio hotel.

No local, a equipa policial dirigiu-se ao quarto ocupado pelo casal e “ouviu gritos e pedidos de socorro por parte da vítima”.

|Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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