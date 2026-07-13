Violência doméstica: Suspeito de maus-tratos à namorada detido em hotel da Figueira da Foz

Um homem de 31 anos foi detido num quarto de hotel na Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, por suspeita de crimes de violência doméstica sobre a namorada, de 22 anos, anunciou hoje a PSP.

Em informação prestada à agência Lusa, o comando da PSP de Coimbra indicou que a polícia foi chamada na madrugada de sábado, pelas 04:40, a uma unidade hoteleira localizada em Buarcos, alertada pelo próprio hotel.

No local, a equipa policial dirigiu-se ao quarto ocupado pelo casal e “ouviu gritos e pedidos de socorro por parte da vítima”.

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