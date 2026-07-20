Xi Jinping apresenta propostas para reforçar a governança global da inteligência artificial

O presidente chinês, Xi Jinping, defendeu a construção de um sistema global de governança da inteligência artificial mais justo e equilibrado durante a abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial 2026, que decorre em Shanghai.

No discurso de abertura, intitulado “Construir em conjunto um sistema global de governança da inteligência artificial justa e razoável”, Xi Jinping destacou os desafios colocados pelo rápido desenvolvimento da inteligência artificial, sublinhando a necessidade de encontrar respostas para questões relacionadas com a segurança, a ética, a tomada de decisões automatizada e a distribuição equitativa dos benefícios gerados pela tecnologia.

O líder chinês apresentou quatro propostas consideradas centrais para o futuro da governança global da inteligência artificial: promover a abertura e o benefício mútuo para estimular a inovação; reforçar os mecanismos de gestão de riscos para garantir uma utilização segura da tecnologia; incentivar a inclusão e o intercâmbio entre diferentes civilizações; e aprofundar a cooperação internacional na definição de modelos de governança.

Segundo analistas citados pelos meios oficiais chineses, estas orientações refletem a visão da China para o desenvolvimento da inteligência artificial, assente em quatro dimensões fundamentais: desenvolvimento, segurança, civilização e governança. A abordagem procura conciliar a inovação tecnológica com a proteção dos interesses sociais e o bem-estar coletivo.

A China destacou igualmente o crescimento do seu setor de inteligência artificial. De acordo com dados apresentados durante a conferência, o valor dos setores centrais da economia inteligente chinesa já ultrapassa um bilião de yuans, enquanto os modelos de código aberto desenvolvidos no país registaram mais de 10 mil milhões de downloads acumulados.

No plano internacional, Pequim tem procurado reforçar a cooperação em matéria de inteligência artificial. As autoridades chinesas salientaram os progressos alcançados na criação da Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial (WAICO), iniciativa apresentada como uma plataforma destinada a promover a coordenação internacional, a harmonização de normas e o aprofundamento da cooperação tecnológica entre os países.

Segundo a China, a nova organização poderá contribuir para responder aos desafios globais colocados pela inteligência artificial e favorecer uma utilização mais inclusiva e equilibrada desta tecnologia à escala mundial.