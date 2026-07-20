Reitores disponíveis para adiar calendário de acesso ao Ensino Superior

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) está disponível para adiar o calendário de acesso ao Ensino Superior, caso seja necessário, e considera que o importante é manter a credibilidade do sistema.

“Mais uma semana ou menos uma semana, isso é o menos importante. O importante é que se mantenha a credibilidade do sistema e que os estudantes percebam que as notas que aparecem na pauta são efetivamente as suas notas. Eles não podem ficar com qualquer dúvida disso”, disse à agência Lusa o presidente do CRUP, Luis Ferreira.

O responsável lembrou que entrar na universidade é um processo “muito competitivo” em que “por uma décima se entra, por uma décima não se entra” e que esta escolha acompanha o aluno para o resto da sua vida.