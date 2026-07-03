ULS reforça prevenção contra bactéria multirresistente

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra confirmou que mantém em vigor medidas reforçadas de prevenção e controlo de infeção na sequência da identificação de casos de colonização por Enterobacterales Produtores de Carbapenemases (EPC), bactérias multirresistentes associadas aos cuidados de saúde cuja circulação tem vindo a aumentar em vários países europeus.

O esclarecimento surge depois de o Diário As Beiras ter questionado a instituição sobre informações recebidas de profissionais, segundo as quais teria sido determinada, na passada sexta-feira, a utilização de material descartável no serviço de refeições do 7.º piso dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

De acordo com esses relatos, a medida teria sido posteriormente alargada a todo o edifício dos HUC, ao Hospital Geral e à Maternidade Bissaya Barreto.

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