Coimbra

ULS reforça prevenção contra bactéria multirresistente

03 de julho de 2026 às 11 h01
Instituição assegura que “os dados relativos à colonização identificada estão controlados” | Fotografia: DR
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...
Patrícia Cruz Almeida
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A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra confirmou que mantém em vigor medidas reforçadas de prevenção e controlo de infeção na sequência da identificação de casos de colonização por Enterobacterales Produtores de Carbapenemases (EPC), bactérias multirresistentes associadas aos cuidados de saúde cuja circulação tem vindo a aumentar em vários países europeus.

O esclarecimento surge depois de o Diário As Beiras ter questionado a instituição sobre informações recebidas de profissionais, segundo as quais teria sido determinada, na passada sexta-feira, a utilização de material descartável no serviço de refeições do 7.º piso dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

De acordo com esses relatos, a medida teria sido posteriormente alargada a todo o edifício dos HUC, ao Hospital Geral e à Maternidade Bissaya Barreto.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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