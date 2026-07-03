Vai dar Portugal

À hora a que escrevo, não sei qual foi o resultado do jogo entre Portugal e a Croácia, mas acredito que o vencemos, pois os computadores calculam que a probabilidade total de qualificação (incluindo prolongamento e penáltis) é favorável a Portugal, atribuindo à equipa das quinas cerca de 73% de hipóteses de avançar para os oitavos de final. Mas os oitavos de final não nos chegam, e já não gosto das análises estatísticas, nem dos dados do supercomputador da Opta que dá a Portugal uma probabilidade de somente 7% de vencer a competição. Estou certo que os jogadores vão, em campo, provar que os computadores não sabem jogar futebol e demonstrar que a estatística só existe para ser contrariada.

Para além dos jogadores, dos portugueses e, pelo menos, dos muitos milhões de admiradores de Cristiano Ronaldo espalhados por esse mundo fora, quem acredita firmemente que Portugal vai levantar a taça do mundo, é o famoso curandeiro espiritual e bruxo ganês Nana Kwaku Bonsam, que já previu oficialmente que Portugal vai vencer o Mundial de Futebol 2026. E o bruxo ganês não é o único. Também o brasileiro Vidente das Copas (Michael Bruno), famoso por ter acertado nos campeões de 2010, 2014 e 2018, já previu que Portugal será o vencedor. Tal como Athos Salomé, mais conhecido por “Nostradamus Moderno”, que colocou a equipa das quinas no topo das suas previsões e análises para a conquista da prova.

As redes sociais estão inundadas de teorias da conspiração e previsões sobre o vencedor do Mundial 2026, muitas apontando Portugal como a seleção “escolhida”. Uma narrativa que ganhou força no TikTok e no Instagram defende que a própria FIFA já “escolheu” Portugal para vencer. Após minuciosa análise sobre a identidade visual, os logótipos oficiais e os padrões de cores promocionais lançados pela organização para o torneio de 2026, alega-se que as cores combinam perfeitamente com os tons da seleção portuguesa. Segundo esta lógica, o “guião” serve para coroar a despedida de Cristiano Ronaldo com o único troféu que lhe falta.

Mas a teoria da conspiração mais viral baseia-se num episódio clássico da série animada “Os Simpsons”. Como a série é famosa por “prever o futuro”, muitos foram resgatar um episódio de 1997 intitulado “The Cartridge Family”, no qual juram que é exibida a final do mundial de futebol de 2026 a ser disputada entre Portugal e México, com Portugal a erguer o troféu. Esqueçam, portanto, as probabilidades estatísticas que colocam Espanha, França, Inglaterra e Argentina como as favoritas. Os computadores não têm alma, e a portuguesa é imensa. Vai dar Portugal!