Nacional

Morreu a artista plástica Luísa Cunha aos 77 anos

06 de julho de 2026 às 15 h34
Fotografia: DR
AG / Lusa
Autor
AG / Lusa
AG / Lusa
Autor
AG / Lusa

A artista plástica Luísa Cunha, de 77 anos, premiada em 2021 com o Grande Prémio Fundação EDP Arte, morreu hoje no Hospital de São José, em Lisboa, vítima de doença oncológica, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

Nascida em 1949, em Lisboa, onde residia, a artista tinha sido internada domingo à noite naquela unidade hospitalar, onde veio a morrer ao final da manhã de hoje, “após uma luta contra o cancro nos últimos anos”, segundo a mesma fonte da artista representada pela Galeria Miguel Nabinho.

Nos últimos três meses, até este domingo, a obra de Luísa Cunha esteve exposta na bienal Anozero, de Coimbra, com uma instalação na Estufa Fria do Jardim Botânico, e com a sua voz no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova.

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Nacional

Morreu a artista plástica Luísa Cunha aos 77 anos

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