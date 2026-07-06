Coimbra

Funeral de António Veiga Simão realiza-se amanhã em Coimbra

06 de julho de 2026 às 16 h06
Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O funeral de António Veiga Simão, antigo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) realiza-se amanhã em Coimbra..

O velório realiza-se, a partir das 10H00, na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, seguindo-se o funeral pelas 17H00.

Licenciado em Geografia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e pós-graduado em Planeamento Territorial e Desenho Urbano na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, era especialista em Sistemas de Informação Geográfica, tendo, aliás, ministrado a cadeira na Licenciatura em Engenharia do Ambiente do IP Viseu.

 

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