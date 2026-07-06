Portugal: Mais um duelo ibérico pela conquista do mundo

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Portugal e Espanha defrontam-se hoje em Arlington, no Texas, a partir das 20H00, na luta por um lugar nos “quartos”

Os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Futebol 2026 colocam, esta noite, frente a frente a 3.ª e a 7.ª melhores seleções do mundo.

Os “nuestros hermanos” ocupam o último lugar do pódio mundial, só atrás de França e Argentina, enquanto Portugal caiu do 5.º para o 7.º posto, ultrapassado por Brasil e Marrocos.

Independentemente do ranking, e da sua validade para aferir a qualidade dos dois conjuntos, certo, mesmo, é que Portugal e Espanha devem proporcionar um dos melhores espetáculos deste mundial.

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