Desporto
Portugal: Mais um duelo ibérico pela conquista do mundo
Ronaldo foi o último português a marcar à seleção espanhola | Fotografia: Arquivo
Portugal e Espanha defrontam-se hoje em Arlington, no Texas, a partir das 20H00, na luta por um lugar nos “quartos”
Os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Futebol 2026 colocam, esta noite, frente a frente a 3.ª e a 7.ª melhores seleções do mundo.
Os “nuestros hermanos” ocupam o último lugar do pódio mundial, só atrás de França e Argentina, enquanto Portugal caiu do 5.º para o 7.º posto, ultrapassado por Brasil e Marrocos.
Independentemente do ranking, e da sua validade para aferir a qualidade dos dois conjuntos, certo, mesmo, é que Portugal e Espanha devem proporcionar um dos melhores espetáculos deste mundial.
| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS