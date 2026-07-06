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Académica oficializa avançado Martim Tavares

06 de julho de 2026 às 14 h50
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Académica oficializou a contratação de Martim Tavares, avançado de 22 anos, que assinou contrato até junho de 2028.

Formado no FC Porto e com passagem pelo Boavista, onde se estreou no futebol sénior, o avançado, de 1,83m e 75kg, regressa a Portugal depois de meia época emprestado pelo Marítimo ao Racing Ferrol, da Primera División, de Espanha.

“Estou muito feliz por representar este grande clube, representar também a cidade e os adeptos que vivem diariamente este clube. Espero ser mais um a ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Estou muito feliz por pertencer à Briosa”, referiu, citado pelo clube nas redes sociais.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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