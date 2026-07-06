Académica oficializa avançado Martim Tavares

A Académica oficializou a contratação de Martim Tavares, avançado de 22 anos, que assinou contrato até junho de 2028.
Formado no FC Porto e com passagem pelo Boavista, onde se estreou no futebol sénior, o avançado, de 1,83m e 75kg, regressa a Portugal depois de meia época emprestado pelo Marítimo ao Racing Ferrol, da Primera División, de Espanha.
“Estou muito feliz por representar este grande clube, representar também a cidade e os adeptos que vivem diariamente este clube. Espero ser mais um a ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Estou muito feliz por pertencer à Briosa”, referiu, citado pelo clube nas redes sociais.