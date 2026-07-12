Procissão solene da Rainha Santa Isabel (fotogaleria)

Milhares de fiéis encheram hoje as ruas de Coimbra para acompanhar a Procissão Solene da Rainha Santa Isabel, marcando o ponto alto das Festas da Cidade. O cortejo religioso reconduziu a imagem da padroeira desde a Igreja de Santa Cruz até ao Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, num domingo marcado por uma imensa moldura humana e profunda devoção popular.

O programa oficial começou a meio da tarde com a Missa Solene presidida pelo Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes. Logo a seguir, o imponente andor adornado com rosas saiu à rua, cruzando o coração da Baixa de Coimbra e a Ponte de Santa Clara, onde se viveram os momentos de maior emoção com as tradicionais saudações à padroeira.

A caminhada terminou com a exigente subida até ao santuário em Santa Clara, encerrando oficialmente as festividades deste ano.