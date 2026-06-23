Desporto

Cabo Verde: “Tubarões Azuis” na luta por uma vaga nos 16 avos

23 de junho de 2026 às 11 h45
Kevin Pina, de livre, apontou primeiro golo de Cabo Verde em Mundiais | Fotografia: FIFA
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A seleção de Cabo Verde, a fazer a estreia em Campeonatos do Mundo, continua a fazer história na competição. Depois do empate (0-0) na jornada inaugural frente à campeã europeia Espanha, os “Tubarões Azuis” somaram novo empate (2-2), desta vez, diante do Uruguai.

Kevin Pina, de livre, inaugurou o marcador aos 21 minutos, e ficou na história ao apontar o primeiro golo de Cabo Verde em Mundiais.

Ainda na 1.ª parte, o Uruguai operou a reviravolta no marcador com golos de Maxi Araújo (44’) e Agustin Canobbio (50’+).

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