Coimbra

Instabilidade no Médio Oriente atrasou concurso da Alta Velocidade

23 de junho de 2026 às 11 h34
Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A instabilidade no Médio Oriente e os seus impactos sobre os custos de financiamento e o preço dos materiais fez atrasar o prazo de apresentação de propostas ao concurso público internacional do troço Oiã – Taveiro, da linha de Alta Velocidade. A revelação foi feita pela vereadora da oposição da Câmara Municipal de Coimbra Ana Bastos.

Segundo a vereadora da oposição, esse prazo deveria ter terminado a 25 de maio, mas foi já prorrogado para 6 de julho.

Para Ana Bastos, este atraso daria ao atual executivo municipal “mais tempo para concluir os procedimentos relacionados com o Plano de Pormenor da Estação Intermodal de Coimbra.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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