Câmara quer comprar edifício ponte na Baixa de Coimbra à Metro Mondego

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Câmara Municipal de Coimbra revelou ontem a intenção de adquirir o edifício ponte, recentemente construído entre a rua da Sofia e avenida D. Sesnando Davides.

O prédio, requalificado no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego, pertence à empresa Metro Mondego.

Segundo o vereador Luís Filipe, a autarquia tem destinado um milhão de euros para tentar adquirir o edifício, revelando que o objetivo é ali instalar os colaboradores dos serviços municipais.

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