Coimbra
Câmara quer comprar edifício ponte na Baixa de Coimbra à Metro Mondego
Edifício está em fase de conclusão | Fotografia: DR
A Câmara Municipal de Coimbra revelou ontem a intenção de adquirir o edifício ponte, recentemente construído entre a rua da Sofia e avenida D. Sesnando Davides.
O prédio, requalificado no âmbito do Sistema de Mobilidade do Mondego, pertence à empresa Metro Mondego.
Segundo o vereador Luís Filipe, a autarquia tem destinado um milhão de euros para tentar adquirir o edifício, revelando que o objetivo é ali instalar os colaboradores dos serviços municipais.
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